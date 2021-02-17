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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سوسن بدر: مهمتي «في يوم وليلة» البحث عن غموض الجريمة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:15 م
سوسن بدر
سوسن بدر
منار إبراهيم - نرمين مقبل
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أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل "في يوم وليلة"، خاصة بتكرار تعاونها مع المخرجة شيرين عادل التي سبق وتعاونت معها في مسلسل "بخط الإيد" مشيرة إلى أنها مخرجة مميزة وتحب التركيز في كافة التفاصيل مما يجعل العمل الذي تخرجه اكثر قيمة ودون أخطاء.

وأشارت "بدر" لـ"الدستور" إلى أنها تظهر بدور جديد ومختلف وهو ما تسعى له دائمًا في كل أعمالها الفنية فلم توافق على دور مشابه لما قدمته من قبل، لافتة إلى أنها تقدم دور محوري رافضة الإفصاح عن تفاصيله واكتفت بأن معظم مشاهدها تجمعها بالفنان أحمد رزق وستساعده في الكشف والبحث عن الغموض في قضية القتل التي تبرزها الأحداث في أول حلقة، ووعدت جمهورها بأن أحداث المسلسل ستجذبهم حتى آخر حلقة.

وعن سبب موافقتها على المشاركة في المسلسل أكدت أن الدور والورق سبب جذبها للمشاركة في العمل، حيث أن من معايير اختيار أدوارها أن يكون العمل الفني المعروض عليها هادف ومختلف مشددة على أنها تحترم أخلاقيات المشاهد والمجتمع، أما عن رأيها في الموسم الدرامي "الأوف سيزون" قالت سوسن إن الدراما الشتوية تعمل تكنيك مختلف مما يجعلها مميزة، مؤكدة أنها لا تقل أهمية عن الموسم الرمضاني فمن مميزات مسلسلات الأوف سيزون أنه أصبح هناك دراما على مدار العام مما يتيح الفرصة للمشاهد على مشاهدة اعمال فنية درامية مختلفة.

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