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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استمرار فعاليات ورشة «الصحافة الإليكترونية» بقصور الثقافة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:14 م
ورشة الصحافة الإليكترونية
ورشة الصحافة الإليكترونية
ايهاب مصطفى
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قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا هامًا في مجال الصحافة، حيث بات واضحًا أن الكثير من مستخدمي تلك المواقع يستخدمونها كمصدر للأخبار، الأمر الذي أدي إلى تقويض دور النماذج التقليدية في هذا المجال، ورغم ذلك حذرت من خطورة الاعتماد الكلي على تلك المواقع مع ضرورة التدقيق الشديد في تلك الأخبار قبل بثها حتى لا تفقد المؤسسة الإخبارية مصداقيتها.

جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة الصحافة الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب بالبث المباشر.

وأضافت أن سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على الساحة الإعلامية تسببت في أن بعض الصحف الغربية والعربية لجأت إلى تقليص عدد صحفها المطبوعة ومنها من أتجه إلى غلق الصحف الورقية والاكتفاء بالإعلام الاجتماعي الرقمي من جانبها.

وأوضحت أن منهجية التحقق الأولى من المعلومات والصور والوثائق والأخبار المتداولة أمر في غاية الأهمية وهو ما يتم عبر التحقق من تاريخ نشر الخبر أو الفيديوهات والمعلومات، وأشارت إلى أهم السمات الواجب توفرها في محرر وسائل التواصل الاجتماعية من حيث الإلمام بالأدوات والمهارات اللّازمة لصياغة بوست وتحديث جذّاب يحقق أعلى نسبة مشاهدة مشددة على ضرورة التحقق من صحة الأخبار المنشورة قبل نشرها حتى لا يساهم بنقل الشائعات، كما يجب أن يُجيد كتابة البوست بشكل تشويقي وجذاب للجمهور دون تفريغ النص من مضمونه الحقيقي.

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