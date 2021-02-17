رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود وزارة الداخلية لمواجهة موجة الطقس السيئ (فيديو)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:12 م
موجة الطقس السيئ
موجة الطقس السيئ
عمرو المزيدي
طباعة
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يكشف جهودها في مواجهة موجة الطقس السيئ على مدار اليوم.

واعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.

كما تم وضع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن، لاسيما المحافظات التى تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيىء على تنفيذها، وذلك من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور، وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية.

هذا وقد لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)

حفل تكريم للفائزين في المسابقة الأدبية بالمنيا

استمرار فعاليات ورشة «الصحافة الإليكترونية» بقصور الثقافة

الجامعة الأمريكية تستضيف العرض المسرحي YOU W-ANA TOO