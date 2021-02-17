«الإسلام والحياة» يناقش دور الشباب في تنمية المجتمع بإذاعة القرآن الكريم

ناقشت الفترة المفتوحة لإذاعة القرآن الكريم في برنامجها "الإسلام والحياة" دور الشباب في تنمية المجتمع.وأكد الشيخ أشرف الفيل الإمام بوزارة الأوقاف أن الشباب هو مرحلة العطاء الذي تقوم عليه المجتمعات وأن الدولة الإسلامية اهتمت بالشباب ومنحتهم الفرصة لقيادة الدول والجيوش، مشيرا إلى أن القرآن أشار إلى ذكر مرحلة الشباب في قصص سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وكلها قصص تبين مكانة الشباب في بناء مجتمعاتهم.وأوضح الدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بإعلام الأزهر أن شباب الأزهر تمكنوا من التنفيذ الفعلي لدور الشباب في تنمية المجتمع عندما قام فريق إيناكتس بابتكار مشروع ريادي لتحويل قشر الجمبري إلى منتجات توابل وأسمدة ومواد تسهم في صناعة الماسكات الطبية وهو ما ساعد في تشغيل أكثر من 800 أسرة وحقق عائد يفوق 5 ملايين دولار.يذكر أن برنامج الإسلام والحياة أذيع خلال الفترة المفتوحة بإذاعة القرآن الكريم التي أعدها وقدمها الإذاعي فؤاد حسان وقام بهندستها الصوتية محمد لطفي.