افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)

افتتح رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي معرض فن تشكيلي لرواد قصر ثقافة سوهاج ونتاج الورش الفنية المقدمة بالقصر، مدير عام فرع ثقافة سوهاج، ورواد القصر ومحبى الفنون.وشارك في المعرض الفنانون يوحنا برسوم، إيريني رشاد، كيرولس رأفت، تضمن المعرض عددا من اللوحات المختلفة، منها بورتريهات بألوان الزيت، والرصاص ومناظر طبيعية للفنانة إيريني، ولوحات أخرى باستخدام البن والقلم الجاف للفنان كيرولس.الفن التشكيلي من الفنون التي يعبر من خلالها الفنان عن أفكاره ومشاعره، حيث يسعى إلى تحويل المواد الأولية إلى أشكال جميلة كالعمارة، والتصوير، والزخرفة، والنحت، ويتم إدراك هذا النوع من الفنون من خلال حاسة البصر، لذلك يسمى بالفن البصري أو المرئي.