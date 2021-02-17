رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميرال أكشنار لـ أردوغان: «سئمنا من الخجل نيابة عنك»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:10 م
ميرال أكشنار
ميرال أكشنار
آية حسني
طباعة
انتقدت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قائلة: «بينما كان ذلك الكهف في كارا مليئًا بالشهداء، لا يمكنك أن تكون سعيدًا لأن قاعة مؤتمرات حزبك مليئة بالناس، على الرغم من تفشي الوباء. غير معقول أن يكون عدم الوعي واللامبالاة هكذا. لقد سئمنا من الخجل نيابة عنك، ولم تتعب من إحراجنا».

وهاجمت أكشنار أردوغان بشدة، خلال اجتماع الكتلة الحزبية لحزب الخير التركي المعارض، مردفة: «نريد أن نعرف ما حدث لأبنائنا الذين قتلوا. نود أن نعرف لماذا واجه جنودنا الأبطال، الذين نفذوا مثل هذه العمليات بنجاح وقدموا مثالًا للعالم في هذا الصدد، مثل هذه النتيجة. لا يمكنكَ -تقصد أردوغان- أن تجرؤ على جعل شهدائنا أداة لمهاجمة معارضيك. وبموقفك العشوائي في كل كارثة تلحقها ببلدنا، تقول «يجب أن يستمر العرض!»، ولكن نحن لا يمكننا قول هذا ولن نقول»، وفقا لموقع تركيا الآن.

وتابعت أكشنار: « بعد هذه الأحداث، يجب أن ينتبه أولئك الذين يديرون الدولة إلى كل كلمة. إن من يديرون الدولة لا يمكنهم أن يقولوا «أسير» لأبنائنا المختطفين لدى التنظيم الإرهابي. لا يمكن لقيادة الدولة أن تستخدم كلمة «أسير» للأبناء الأبطال. هل سمعت من قبل مسؤولين حكوميين أجانب يقولون «سجناء» لمواطنيهم المختطفين؟ لا يمكنك سماع هذا من المسؤولين الجادين».

كما وجهت المرأة الحديدية تحذيرات لأردوغان، وقالت: «من هنا أحذر السيد أردوغان: كل كلمة تقولها بلا وعي وتقولها كما يحلو لك ستظهر أمامنا في المستقبل. وهذه الأمة الحبيبة تدفع فاتورة جهلك».

موضوعات متعلقة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

الاحتفال بـ«سبعينية» سمير الفيل فى ثقافة دمياط

نادي أدب السويس يناقش ديوان «غواية القصيدة»

القوافل الثقافية تصل قرية أم كلثوم بالدقهلية

«فارس وأمير الحواديت» عرض مسرحي للطفل بثقافة المنيا