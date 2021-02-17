ميرال أكشنار لـ أردوغان: «سئمنا من الخجل نيابة عنك»

انتقدت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قائلة: «بينما كان ذلك الكهف في كارا مليئًا بالشهداء، لا يمكنك أن تكون سعيدًا لأن قاعة مؤتمرات حزبك مليئة بالناس، على الرغم من تفشي الوباء. غير معقول أن يكون عدم الوعي واللامبالاة هكذا. لقد سئمنا من الخجل نيابة عنك، ولم تتعب من إحراجنا».وهاجمت أكشنار أردوغان بشدة، خلال اجتماع الكتلة الحزبية لحزب الخير التركي المعارض، مردفة: «نريد أن نعرف ما حدث لأبنائنا الذين قتلوا. نود أن نعرف لماذا واجه جنودنا الأبطال، الذين نفذوا مثل هذه العمليات بنجاح وقدموا مثالًا للعالم في هذا الصدد، مثل هذه النتيجة. لا يمكنكَ -تقصد أردوغان- أن تجرؤ على جعل شهدائنا أداة لمهاجمة معارضيك. وبموقفك العشوائي في كل كارثة تلحقها ببلدنا، تقول «يجب أن يستمر العرض!»، ولكن نحن لا يمكننا قول هذا ولن نقول»، وفقا لموقع تركيا الآن.وتابعت أكشنار: « بعد هذه الأحداث، يجب أن ينتبه أولئك الذين يديرون الدولة إلى كل كلمة. إن من يديرون الدولة لا يمكنهم أن يقولوا «أسير» لأبنائنا المختطفين لدى التنظيم الإرهابي. لا يمكن لقيادة الدولة أن تستخدم كلمة «أسير» للأبناء الأبطال. هل سمعت من قبل مسؤولين حكوميين أجانب يقولون «سجناء» لمواطنيهم المختطفين؟ لا يمكنك سماع هذا من المسؤولين الجادين».كما وجهت المرأة الحديدية تحذيرات لأردوغان، وقالت: «من هنا أحذر السيد أردوغان: كل كلمة تقولها بلا وعي وتقولها كما يحلو لك ستظهر أمامنا في المستقبل. وهذه الأمة الحبيبة تدفع فاتورة جهلك».