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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية: الحدود المغلقة لم تمنع كورونا من الانتشار

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:10 م
أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الموجة الأولى من جائحة كورونا أظهرت عجز محاولات وقف انتشار العدوى بواسطة غلق حدود الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل: "لعلكم تتذكرون قيودا كثيرة تم فرضها على الحدود الربيع الماضي، في بداية الوباء؛ لقد استخلصنا درسا حينذاك مفاده أن الحدود المغلقة لم تمنع الفيروس من الانتشار، غير أنها أحدثت مشاكل كثيرة"؛ مضيفة أن: "الفيروس علمنا أن غلق الحدود لا يوقفه لكننا نشاهد تجاوزات كثيرة".

وقالت إنه على الاتحاد الأوروبي إيجاد توازن بين حماية الصحة العامة وصون حرية التنقلات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أغلق حدوده الخارجية أواسط شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد على مدار نحو ثلاثة أشهر (حتى منتصف يونيو)، فيما لا يزال حظر الرحلات "غير الضرورية" (حتى داخل التكتل) قائما في بعض الدول الأوروبية حتى الآن.

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