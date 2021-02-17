إجراء جراحة ناجحة لطفل بالفيوم لاستخراج مسمار من عضلة القلب

نجح أطباء مستشفى الفيوم الجامعي، اليوم الأربعاء، في إنقاذ حالة خطيرة لطفل يعاني من اختراق مسمار حديد لعضلة القلب إثر تعرضه لحادث.وتمكن الدكتور محمود الزيادي استشاري جراحات القلب والصدر بكلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتور محمد عبد الوهاب مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد نادي معيد جراحة القلب والصدر، وفريق التخدير الدكتور مينا محروس مدرس مساعد تخدير جراحة القلب والصدر، والدكتورة ضحي نائب التخدير، من إجراء عملية معقدة، وتمكن الفريق الطبي خلالها من إنقاذ الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، وتم فتح الصدر والقلب واستخراج المسمار وتعويض الدماء.