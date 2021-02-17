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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التحولات الرقمية» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:09 م
الدكتورة سهير عثمان،
الدكتورة سهير عثمان،
ايهاب مصطفى
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قالت الدكتورة سهير عثمان، أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن استخدام الوسائط المتعددة عنصر مهم وأساسي في جذب الانتباه للفن الصحفي وإدراكه بسهولة لما تقدمه من إثراء وتعميق للمعلومات وتقديمها في إطار متكامل فعّال، لذا أصبح من المآخذ في الصحف الإلكترونية اليوم نشر الخبر أو الحدث دون وجود وسائل إيضاح متمثلة في الوسائط المتعددة وضرورة التفكير في أساليب جديدة لإعداد المحتوى وتقديمه للمستخدمين بعدما تحول هؤلاء بفعل التحولات الرقمية من مجرد متلقين للمحتوى الإعلامي إلى محور أساسي وفاعل في العملية الإعلامية برمّتها، ومن ثمّ لم يعد التنافس الآن بين المؤسسات الصحفية على السبق الصحفي.

أضافت سهير، ضمن محاضرات الورشة التدريبية "الصحافة الإلكترونية" التي تنفذها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة:"الأمر أصبح يتعلق أكثر بطرق جذب الشريحة الأكبر من المستخدمين وزيادة نسبة تفاعلهم على المنصات الإلكترونية لهذه المؤسسات، بجانب ضرورة ابتكار تقنيات حديثة لطرح القصص الإخبارية بطريقة تفاعلية مع القراء لكسر حدة الملل، وتوظيف الوسائط المتعددة في ملف صحفي واحد يشارك في إعداده فريق متعدد التخصصات يتعاون معًا في سبيل إنجاح الموضوع الصحفي.

تخللت المحاضرة العديد من ورش العمل التطبيقية مع المشاركين حول كيفية صياغة العناوين الرئيسة والفرعية والشارحة، مدعمة الورشة بالجانب العملي والتطبيقي.
«التحولات الرقمية» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة
«التحولات الرقمية» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة
«التحولات الرقمية» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة
«التحولات الرقمية» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة

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