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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض 3 جرائم قتل فى الجيزة والدقهلية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:08 م
قتل
قتل
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكن مفتشى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية فى محافظتى الجيزة والدقهلية.

وبنطاق مديرية أمن الجيزة ضُبط عاطل، 29 سنة، بدائرة قسم الأهرام لتعديه على نجار مسلح 24 سنة بمطواة فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط نقاش 54 سنة بدائرة قسم الأهرام لتعديه على عامل 41 سنة بكتر فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بالزواج من مطلقة العامل، واعترف بالواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وفى سياق متصل تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد بالعثور على ربة منزل مقتولة، وتوصلت التحقيقات بأن سائق توك توك 35 سنة بدائرة مركز المنصورة وراء الواقعة لتعديه على زوجة والده "ربة منزل 55 سنة بسكين فأودى بحياتها لخلافات عائلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة فى الحادث.

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