28025 إصابة بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة جديدة، فيما تم شفاء 50 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان الأربعاء، عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و25 حالة، بينها 1864 وفاة، و22 ألفا و606 أشخاص تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.