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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسامة الأزهري ناعيًا طه ريان: «ركن من أركان العلم قد انهدم»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:08 م
طه ريان
طه ريان
كتب: عمرو رشدي
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نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، العالم الفقيه الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون وشيخ السادة المالكية بالأزهر، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال الأزهري في بيان له: ركن من أركان العلم قد انهدم، ببالغ الحزن والأسى أنعي فقيد الأزهر الشريف، وشيخ السادة المالكية بالأزهر، وفقيد مصر، وفقد الأمتين العربية والإسلامية، وفقيد العلم والفقه والصلاح والأدب، العلامة الفقيه الجليل الأستاذ الدكتور أحمد علي طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعميد كلية الشريعة، والذي فاضت روحه الطاهرة إلى باريها، وأوى إلى رب كريم، بعد أن أفنى عمره الكريم في التعليم والتدريس، وتخريج أجيال من العلماء.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري: العالم الجليل ترك من بعده عطاءً علميا رفيعا، وتراثا مكتوبا يشهد له بالعلم والولاية والصلاح، اللهم تقبل شيخنا الكبير في الصالحين، وتغمده بواسع رحمتك، وأسكنه مع السابقين أعلى فراديس الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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