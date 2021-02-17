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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:07 م
طائرات حربية فرنسية
طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود
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اعترضت مقاتلتان روسيتان من طراز (سوخوي-27)، اليوم الأربعاء، مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود، وقامت بمرافقتهم لعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.

وأشار المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن محطات الرادار الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود قد رصدت اليوم، أهدافا طائرة تقترب من الحدود الروسية.

وأضاف البيان: "حلقت مقاتلتان من طراز (سو-27) تابعتان للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية، من أجل التعرف على الأهداف وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.

وقد تعرف طاقما المقاتلتين على الأهداف الطائرة وتبين أنها طائرات تابعة للقوات الجوية الفرنسية، من بينها طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه إس-135" وطائرتان "ميراج-2000".

وقد قامت المقاتلتان بمرافقتهم فوق البحر الأسود.

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