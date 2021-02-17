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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا وسلوفاكيا تتفقان على تعزيز العلاقات التجارية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:05 م
أوكرانيا وسلوفاكيا
أوكرانيا وسلوفاكيا
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اتفق وزيرا خارجية سلوفاكيا إيفان كورشوك وأوكرانيا دميترو كوليبا على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك خلال أول زيارة عمل يقوم بها كورشوك إلى أوكرانيا بناء على دعوة كوليبا.

وقال كوليبا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء- إن "أوكرانيا وسلوفاكيا لديهما علاقات نموذجية، ولا توجد عقبات أو قضايا إشكالية تمنعنا من تنفيذ مشاريع مشتركة".

وتوجه وزير الخارجية الأوكراني بالشكر لدولة سلوفاكيا لدعمها المستمر لأوكرانيا في طريقها إلى التكامل الأوروبي والأوروبي أطلسي، وكذلك حرصها على سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها وموقفها بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأشار كوليبا إلى أن مجلس المصدرين والمستوردين في وزارة الخارجية الأوكرانية ومجلس المصدرين السلوفاكيين وقعا مذكرة تعاون، مؤكدا أن هذه خطوة ملموسة لإحياء التواصل التجاري بين البلدين.

كما اتفق الوزيران أيضا على عقد منتدى أعمال بين الشركات الأوكرانية والسلوفاكية خلال العام الجاري، ويكون تحت رعاية وزارتي خارجية البلدين.

وناقش الجانبان تفاصيل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، واتفقا على العمل معا لتسهيل المعابر الحدودية والرقابة المشتركة على نقاط العبور عبر الحدود، ووقعا خطة مشاورات بين وزارتي خارجية أوكرانيا وسلوفاكيا للفترة 2021-2022.

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