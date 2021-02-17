لأول مرة.. تركيب قسطرة مخية لطفل يبلغ 5 أيام بمستشفى الغردقة

نجح فريق من الأطباء بمستشفى الغردقة العام، بمحافظة البحر الأحمر، في إجراء عملية تركيب قسطرة مخية لطفل يبلغ من العمر 5 أيام، من أهالي مدينة الشلاتين.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن الطفل كان يعاني من انسداد بالقنوات المخية، وتم تجهيز غرفة العمليات المجهزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بمستشفى الغردقة العام، وتم حجزه بحضانة المستشفى لاستكمال العلاج بعد إجراء العمليه له، مشيرًا إلى أن العملية لأول مرة يتم عملها في المحافظة.وتابع وكيل وزارة الصحة، أن الاطباء دكتور اأمد الخولي، جراحة المخ والاعصاب، والدكتور وليد السيد، جراحة المخ والأعصاب، والدكتور خالد مصطفي، استاذ التخدير والعناية المركزة جامعة الزقازيق، ودكتور جمال رضوان أخصائي التخدير، ودكتور نيڤين لطفي أخصائي الاطفال، والتمريض اسماء السيد، ورضا فاروق،هم من قاموا بإجراء العملية للطفل وهو بحالة جيده في المستشفى.