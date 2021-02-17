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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يحصل على 200 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:57 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أعلنت شركتا الأدوية (فايزر - بينوتيك) الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على أن يحصل الاتحاد على 200 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركتان - في بيان وفقًا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الأربعاء في نسختها باللغة الإنجليزية - أن الجرعات تأتي علاوة على 300 مليون جرعة لقاح كان الاتحاد قد طلبها في وقت سابق.

وأشارت الشركتان إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لديها خيار طلب 100 مليون جرعة أخرى، ونوهتا بأنه من المتوقع تسليم الـ200 مليون جرعة خلال العام الجاري، منها ما يقدر بنحو 75 مليون جرعة في الربع الثاني من العام.

كان لقاح (فايزر- بيونتيك) هو الأول من بين 3 لقاحات تمت الموافقة عليها حتى الآن للاستخدام في الاتحاد الأوروبي، والذي يواجه انتقادات بسبب بطء بداية حملة التطعيم مقارنة بدول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، واللقاحان الآخران المعتمدان من الاتحاد الأوروبي هما من (موديرنا - أسترازينيكا).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا: "نحن نعمل بلا كلل لدعم إطلاق حملات التطعيم في أوروبا والعالم بأسره من خلال توسيع القدرة التصنيعية".

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أوجور شاهين إلى أن شركته ستبدأ الإنتاج في مصنعها الجديد في ماربورج بألمانيا خلال الشهر الجاري، وقد عززت شبكة التصنيع لديها مع شركاء آخرين، قائلًا: "نحن نواصل التقييم جنبا إلى جنب مع الحكومات والسلطات والشركاء على جميع المستويات، كيف يمكننا تلبية متطلبات إمدادات مستقبلية أعلى من لقاحاتنا".

ولم يذكر بيان الشركتين أي تفاصيل مالية للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

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