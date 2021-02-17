المتحف الفلسطيني يطلق مدونة صوتية على سكة الحجاز

أعلن المتحف الفلسطيني إطلاق المدوّنة الصوتيّة "على طريق سكّة الحجاز" وذلك يوم الأحد المقبل 28 فبراير وهى من إعداد وتقديم حنين صالح شاركت في البحث مرح خليفة.المدوّنة باللّغة العربيّة، ويجري إطلاقها عبر منصّات التّواصل الاجتماعي للمتحف الفلسطيني، تُحاول هذه المدوّنة الصّوتيّة تَتبّع خطّ سكّة حديد الحجاز، وتَتبّع موقع فلسطين في مسارها، في الزمن الذي كانت فيه فلسطين موصولة مع امتدادها الطّبيعي العربي.تثير المدونة فضول القارئ العربي حول ماذا تحكي لنا سكّة حديد الحجاز سياسيًّا واجتماعيًّا؟ وكيف تعمل الجغرافيا في القطع والوصل؟