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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية في قليوب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:41 م
حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الحماية المدنية بقليوب، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مسجد الراعي بجوار قسم الشرطة القديم بقليوب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وتبين احتراق تليفزيون وأنتريه بسبب ماس كهربائي، وتبين سلامة باقي محتويات الشقة وعدم تأثر العقار بالحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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