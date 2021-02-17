حريق فى شادر تجارى بمحيط قسم السيدة زينب

نشب حريق بشادر تجاري، أمام قسم السيدة زينب، بالقاهرة، منذ قليل، دون وقوع خسائر بشرية.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق بمحيط قسم السيدة زينب بسبب ماس كهربائي.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها.