المعارضة التركية لـ أردوغان: «نرد كل الشتائم لك»

عقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الكتلة الحزبية، أوزجور أوزال، الأربعاء، أقصر مؤتمر في تاريخ البرلمان التركي؛ للرد على إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، قائل: «إليك كل الإهانات مثلما قُلت».فيما هاجم أوزال في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي، أردوغان، وقال: «أنا هنا لعقد أقصر مؤتمر صحفي في تاريخ البرلمان التركي. نحن نرد جميع الشتائم والافتراءات والسباب التي واجهها رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ضد رئيسنا كمال كليتشدار أوغلو»، وفقا لموقع تركيا الآن.ووفقًا لما ذكره موقع «كرت» التركي، حطم أوزجور أوزال بهذا الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي رقم قياسي، حيث كانت مدة المؤتمر 22 ثانية فقط.وكان الرئيس التركي، وصف في كلمة له اليوم خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية، في ولايات أنقرة وأوردو وشانلي أورفة، كليتشدار، بـ«الصفيق، وغير المهذب»، وقال إنه لا يستحق لقاء وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لمناقشة الحادث، في أعقاب اتهام كليتشدار أوغلو، للرئيس التركي، بتحمل مسؤولية مقتل 13 جنديًا تركيًا.