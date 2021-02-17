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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس عامين لـ«مستريح 6 أكتوبر» بتهمة النصب على المواطنين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:49 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحبس "مستريح جديد" في مدينة 6 أكتوبر، يدعى محمد عبد الحميد عبد الحسيب إمام، وزوجته المدعوة إيمان كامل محمد كامل، عامين، مع الشغل، في اتهامهم بالنصب على عدد من سكان مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، والحصول على مبالغ مالية مقدرة بنحو 3 ملايين جنيه بداعي توظيفها في أعمال البناء، ثم الاستيلاء عليها.

وترجع القضية إلى بلاغ تقدم به محمد زكريا المحامي بالاسئتناف ومجلس الدولة، بصفته وكيلًا عن عدد الشاكين للنيابة العامة، اتهم فيهم "حسيب"، وزوجته "إيمان"، بتحصيل مبالغ مالية من المشكو في حقهم بغرض توظيفها، وتحقيق عائد مادي لهم، ونجح بالفعل في جمع مبالغ مالية منهم قبل أن يتهرب من سداد المبالغ المتحصل عليها والهرب بها.

وعلى الفور قررت النيابة العامة ضبط المتهم وإحضاره مع زوجته التي كانت تسهل له عملية النصب بالتواصل مع السيدات، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل زوجته لظرف إنساني كونها كانت وقت التحقيق، قد وضعت مولود لها.

وتداولت القضية وقضت محكمة أول درجة بحسب المتهمين عامين مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإخلاء سبيل المتهم، والطعن بالاستئناف إلا أن المتهم الأول وزوجته تهربا من حضور جلسات المحاكمة، فقضت المحكمة حكمها السابق.

يذكر أن عشرات البلاغات توالت ضد المتهمين بعد أن أدانتهما المحكمة بحكم نهائي، بتهم النصب والاحتيال وتحصيل ما يزيد عن 10 ملايين جنيه، وتعمل شرطة تنفيذ الأحكام على ضبط المتهمين الهاربين.

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