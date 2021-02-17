دول السلالات الجديدة من كورونا (إنفوجراف)

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الإثنين الماضي، إن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تشكل تخوفًا لدى المنظمة في ظل إبلاغ 80 دولة على مستوى العالم عن هذا التحور.كانت منظمة الصحة العالمية قد أطلت علينا بإحصائية سابقة عن انتشار السلالة الجديدة من كورونا في عدد من الدول الشهر الماضي وصل عددها إلى 60 دولة على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والهند وإسبانيا، ثم يأتي هذا الشهر ليزيد العدد إلى 80 دولة، لتتوالى بعدها تصريحاتها بزيادة أعداد الدول المصابة بالسلالة الجديدة.كانت أول دولة عربية أعلنت إصابة بالسلالة الجديدة هى لبنان، تلتها عمان والأردن والإمارات وفلسطين وهناك أيضًا تركيا وإسرائيل.وفي أوروبا، تم رصد عدد من الحالات في الدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد وسويسرا والبرتغال وبلجيكا والنرويج وفنلندة وآيسلندا وأيرلندا ومالطا ولوكسمبورغ وكندا وتشيلي وجامايكا وسلوفاكيا ورومانيا واليونان وقبرص.في آسيا ظهرت سلالة جديدة في اليابان وسنغافورة والفلبين والصين وكندا وأستراليا وباكستان وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام ونيوزيلندا وتايوان.