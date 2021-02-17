النائب العام: تدوين كافة القضايا إلكترونيًا

اختتم المستشار النائب العام، حمادة الصاوي، أمس، استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية، وبتلك المناسبة أكدت كافَّةُ النيابات على مستوى الجمهورية كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على الحاسوب.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام بتدوين كافَّة التحقيقات إلكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا، وأمره إلى «إدارة النيابات بمكتب النائب العام» بمتابعة تمام التنفيذ، تفعيلًا لسياسة التحول الرقميّ في أعمال «النيابة العامة».