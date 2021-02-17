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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:41 م
شتلة زيتون
شتلة زيتون
ياسمين شعيب
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أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أنه سيتم توزيع شتلات الزيتون تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء دعما لمزارعي محافظة مطروح.

وأوضح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، التابع لبحوث الصحراء، أن مشتل إنتاج شتلات الزيتون بالمركز يستعد الى توزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى «الكمبوست والكبريت والمخصبات» بالإضافة الى 10 الف شتلة لوز لتوزيعها على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة بالمجان.

وأضاف «الأمير»، أن التوزيع يُجرى وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بمركز التنمية المستدامة بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور وتهيئة الجناين بأراضي زراعة الزيتون.

وأكد الدكتور وائل غيث مدير إدارة الاستشارات الفنية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يقوم حاليا باختيار 200 حقل ارشادي بالتعاون مع وحدات الدعم الفني والارشادي بمناطق عمل المركز بالتعاون مع وحدة الاستشارات الفنية وذلك لتنفيذ الممارسات الزراعية المثلي بمساحة فدان حيث ستتم تنفيذ المعاملات التسميد والري التكميلي معاملات معالجة الملوحة.
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح
توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح

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