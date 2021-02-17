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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب الأمطار.. نفوق حمار صعقًًا ونجاة صاحبه بالمنوفية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:42 م
نفوق حمار صعقًا
نفوق حمار صعقًا
ولاء القاضى
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تعرض حمار لحادث صعق كهربائي نتيجة سقوط الأمطار، ولقي حتفه في الحال، وأنقذت العناية الإلهية صاحبه، أثناء مروره من شارع اللمعي بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم، فيما سادت حالة من الحزن بين المواطنين الذين تصادف مرورهم وقت الحادث.

وقام الأهالي بالتواصل مع المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، لإصلاح الماس الكهربائي المتواجد في عامود الكهرباء، بعد وضع بعض الإرشادات لعدم الاقتراب للعامود خشية تعرض المارة للصعق، وحضر لموقع الحادث فريق الطوارئ بشبكة كهرباء تلا لإصلاح العامود الكهربائي وتأمينه حتى لا تتكرر الواقعة مرة أخرى.

كان قطاع المنوفية للكهرباء، قد أصدر تحذيرًا للمواطنين، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، وحذرت الشركة من ملامسة المواطنين مهمات الكهرباء الموجودة بالشوارع، وناشدت الشركة الابتعاد عن أي سلوك مكشوفة أو ساقطة على الأرض.
بسبب الأمطار.. نفوق حمار صعقًًا ونجاة صاحبه بالمنوفية
بسبب الأمطار.. نفوق حمار صعقًًا ونجاة صاحبه بالمنوفية
بسبب الأمطار.. نفوق حمار صعقًًا ونجاة صاحبه بالمنوفية
بسبب الأمطار.. نفوق حمار صعقًًا ونجاة صاحبه بالمنوفية
بسبب الأمطار.. نفوق حمار صعقًًا ونجاة صاحبه بالمنوفية
بسبب الأمطار.. نفوق حمار صعقًًا ونجاة صاحبه بالمنوفية

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