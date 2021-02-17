إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى 10 مارس

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد حسن ذي بخش، تمديد تعليق تسيير الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى 10 مارس المقبل، وذلك على خلفية تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.وقال ذي بخش - في تصريح لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم الأربعاء- "إنه يرجح استمرار تعليق الرحلات لبريطانيا حتى نهاية العام الإيراني (20 مارس 2021) على خلفية تفشي الفيروس".وشدد على أن منظمة الطيران المدني تتّبع قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا بهذا الخصوص وأن قرار التمديد يسري حتى 10 مارس، إلى أن يبت في الأمر مجددًا في الاجتماع القادم.كانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" قد علقت الرحلات لبريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.