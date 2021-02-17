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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط عامود إنارة بسبب شدة الرياح في القليوبية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:29 م
سقوط عامود إنارة
سقوط عامود إنارة
كتب صلاح حسنى
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تسبّبت شدة الرياح التي تتعرض لها محافظة القليوبية، وصاحبها سقوط متقطع للأمطار وموجة صقيع، الأربعاء في سقوط عامود إنارة أمام مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، لينتقل مجلس المدينة إلى هناك حيث تم رفع العامود والتواصل مع الكهرباء لاتخاذ اللازم.

كانت موجة الطقس السيئ قد تسببت في وقت سابق في سقوط شجرة بمدخل كورنيش بنها نتيجة الرياح الشديدة.

وشهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية يرافقه مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من أنفاق وشوارع المحافظة، تزامنا مع رفع الطوارئ وما شهدته المحافظة من موجة طقس سيئ ونزول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مختلف أنحاء المحافظة أمس.

قال المحافظ إن مناورة جرى تنفيذها خلال موجة الطقس لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق والكباري والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار، وذلك في 8 أنفاق حتى لا تتأثر السيولة المرورية، بالاشتراك والتنسيق بين مراكز المدن والأحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار بالأنفاق.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موجة الطقس السيئ، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن القليوبي.

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