لبنان يبحث مع روسيا استقدام لقاح «سبوتنيك V» المضاد لكورونا

بحث وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مع سفير روسيا في بيروت، ألكسندر روداكوف، سبل استيراد لبنان نحو مليوني جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك ڨي).وقال الوزير حمد حسن- في تصريح له عقب اللقاء- إن المباحثات مع السفير الروسي تركزت على سبل توفير اللقاح إلى لبنان، إلى جانب تعزيز التعاون في صناعة الأدوية في ظل استراتيجية تفعيل الصناعات الدوائية الوطنية.وأشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية منحت اللقاح الروسي إذن الاستعمال الطارئ، وبدأت العمل سريعا لإنجاز الأمور اللوجستية لاستيراد اللقاح عن طريق الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة قدرت الحاجة إلى مليوني جرعة من اللقاح، تضاف إلى 6 ملايين جرعة من اللقاحات تم حجزها بالفعل من شركتي فايزر وأسترازينيكا، وكذلك عبر منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.وأضاف أن الوزارة ستنتهي من إبرام الاتفاقية مع الجانب الروسي في غضون أسبوعين، ليتسنى لها حينها استقدام لقاح "سبوتنيك ڨي" إلى لبنان.