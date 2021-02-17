بريطانيا تجدد دعمها للعملية السياسية في ليبيا وخروج المرتزقة من البلاد

أكدت ‏بريطانيا ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وخروج جميع قوات المرتزقة من البلاد.وذكرت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان مساء اليوم الأربعاء: "إنه ‏بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ‎فبراير الليبية نجدد دعمنا للعملية السياسية بقيادة ليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة".وشددت السفارة على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية؛ وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.وفي سياق متصل، بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش، اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة دعم عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.