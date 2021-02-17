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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط محاضر متنوعة في حملة تموينية بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:27 م
حملة تموينية بالإسكندرية
حملة تموينية بالإسكندرية
هبه عويضه
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قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، إن هناك تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، لجميع أجهزة وإدارات المديرية الفرعية بتشديد الرقابة التموينية والعمل على توفير رغيف الخبز وكافة السلع التموينية والغذائية بجميع منافذ الوزارة، وكذلك بجميع الأسواق.

وأضاف أنه قامت اليوم الإدارات التموينية بشن حملاتها بقيادة مديرى الإدارات وإشراف رؤساء الرقابة وفرق عمل كل ادارة تحت إشراف سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك للتأكد من سلامة السلع وجودتها، والتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز فى ظل هذه الأجواء الشتوية شديدة البرودة والمتقلبة التى تمر بها البلاد ولكى لتحقيق الأمن الغذائى وتوافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطن السكندري.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحضر لبقال تموينى مخالف، محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحلات،و محضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات بأحد المطاعم، وتحرير محضرين إدارة منشأت بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بتفقد الأسواق والمحلات والتأكد من فعاليات الأوكازيون الشتوى والذى بلغ حتى الآن عدد المحلات المشاركة 249 محل تم استصدار تصاريح لهم للمشاركة فى الآوكازيون وقد تم تحرير عدد 23 محضر حتى الأن لمحلات مخالفة لم تتقدم لاستخراج تصاريح للمشاركة بالاوكازيون مخالفة بذلك القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن.

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