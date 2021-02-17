المتحرش خالد على تحت مقصلة السوشيال ميديا: «عميل إخوانى بالدولار»

هاجم رواد السوشيال ميديا المتحرش خالد على، ووصفوه بارتكاب جرائم الخيانة والعمالة لصالح عناصر الإخوان في تركيا.وقال رواد السوشيال ميديا: "إيه هي وصلت لكده.. جماعة الإخوان بتركيا تجرى اتصالات مع خالد على لرفع قضايا ضد الدولة لصالح العناصر الإخوانية".وأكد رواد السوشيال أن المتحرش أصبح عميلًا رسميًا لجماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل حصوله على الدولارات.وتابعوا: "هي فلوسك خلصت ولا إيه يا أستاذ خالد؟ أنت بتطلب أتعاب من النشطاء اللي بتتولى رفع قضايا لصالحهم وبتطلب أتعابك بالدولار وأصبح شعارك الوحيد الحقيقي: حب الدولار فرض عليا أفديه بروحي وعينيا".