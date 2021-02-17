إحالة «سفاح الجيزة» إلى جنايات الإسكندرية بتهمة قتل ودفن فتاة بالعصافرة

حددت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 29، أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة المتهم بقتل ودفن فتاة بأرضية شقته بمنطقة العصافرة، في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، لمحاكمته.ترجع أحداث القضية المقيدة رقم 2340 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مباحث الجيزة بقيام المتهم بقتل فتاة ودفن جثمانها في مخزن بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة المنتزه ثان.وكشفت التحريات قيام المتهم قذافي فراج عبد العاطي، 47 سنة، صاحب مكتبة، ومقيم بمنطقة فيصل محافظة الجيزة، بالاستيلاء على أموال المجني عليها ي.ن.إ، بعد أن كانت تعمل لدية وحال مطالبتها له برد المبلغ قرر التخلص منها واستدرجها الي مخزن وخنقها ودفن جثمانها في حفرة وردم عليها.وتبين من تحقيقات نيابة المنتزه ثان أن أهلية المجني عليها قاموا بعمل محضر اختفاء للمجني عليها برقم 12609 لسنة 2017 إداري قسم شرطة المنتزة اول بتغيبها منذ 3 سنوات ولم يكنوا بعلم مقتلها وبعرض رفات الجثمان وملابسها وخاتم كانت ترتديه قبل اختفائها قرروا أنها تخص المجني عليها.كانت "الدستور" حصلت على اعترافات المتهم قذافي فراج عبد العاطي، 47 سنة، المعروف ب"سفاح الجيزة" الذي حضر في مأمورية من مديرية أمن الجيزة لتمثيل واقعة قتل المجني عليها "ياسمين" في مدينة الإسكندرية بسبب خلافات بينهما علي مبلغ 45 الف جنية اقترضه المتهم منها.وقال المتهم أمام فريق نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية وضباط المباحث الجنائية بالإسكندرية، أثناء تمثيل الجريمة: انا قتلت المجني عليها ودفنتها داخل الشقة لكي لا يكتشف أحد أمرها، حيث كانت المجني عليها تبحث علي مكان المخزن الخاص بي وقامت بالتحدث بصوت مرتفع وخشيت من الجيران أن يسمع أحدا صوتها وقمت بغلق باب الشقة وحبستها داخل الغرفة وقمت بالتحدث معها وابلغتها أن يوجد عجز في المصاريف وقمت بفتح الحاسب الالي الخاص لكي تشاهد الحسابات والعجز ونقص المال والخسارة التي تلاحقني، ثم قالت المجني عليها مفيش عجز انت بتتهرب مني لكي لا استرد المبلغ المالي الخاص بي، وقامت بالمجادلة معه وارتفع صوتها عليه مما أثارت غضبه فقرر الانتقام منها علي طريقته التى فعلها من قبل مع ضحاياه السابقين.وأكد المتهم أنه قام بوضع يداه علي فمها لكي تخفض صوتها وتسكت عن الكلام ثم قام بضربها علي فمها عدة مرات ولم يشعر بنفسه أثناء قام بخنقها وقام بالنوم عليها حتي يشل حركتها ويتمكن من قتلها حتي لفظت أنفاسها الاخيره "فرفرت"، ثم بعد ذلك قام بإدخالها في الغرفه الداخليه لإخفاء الجثة حتي يتم التفكير في التخلص منها ثم بعد ذلك خرج الي الغرفه الخارجية وقام بتكسير 4 بلاطات والحفر اسفلهم وأحضر عدد من العمال باليومية "انفار" بعد الاتفاق معهم علي حفر أحدي الحفر لتغير الصرف الصحي داخل المسكن وبعد الانتهاء من الحفر قام بدفع مبلغ مالي لهم نظير ذلك وقام بإحضار جثة المجني عليها من الغرفه الداخليه جرا علي الارض وقام بالقائها داخل الحفرة بكل سهولة وردم على جثتها التراب.وأضاف السفاح بعد ذلك قام بشراء الاسمنت والرمال ووضعه فوقها حتى يخفي معالم جريمته، وبعدها بيوم قام المتهم بالاتفاق مع صنايعية بلاط السيراميك وقمت بشراء بلاط جديد وقاموا بتغير البلاط القديم ثم بعد ذلك ترك الشقة بعد الواقعة بفترة حتى لا يتم كشف أمره.كان المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالاسكندرية، قرر ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة صحية سفاح الجيزة، والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكلف الطب الشرغي بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجني عليها وأشقائها لمطابقتها.وبدأت تحقيقات النيابة مع المتهم موسعة مع في واقعة اتهامه بقتل ودفن جثة فتاة بمخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة بحري قبل 3 سنوات.ومثل المتهم أمام النيابة العامة جريمته وكيفية ارتكابها بعد استدراج الضحية إلى المخزن المشار إليه، والتخلص منها بعدما لكثرة مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان أخذها منها بحجة تأثيث مسكن الزوجة بعدما وعدها بالزواج.وحضر المتهم مرتديا "بدلة السجن البيضاء" الخاصة بالتحقيقات، وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع وصولًا إلى المخزن والإمساك وخنق الضحية ودفنها، والإرشاد عن مكان الجثة وتم استخراجها في حالة تحلل كامل "هيكل عظمي"، وذلك بحضور فريق من النيابة وضباط من إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن الجيزة والإسكندرية.