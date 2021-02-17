السيطرة على حريق قطار ركاب بالسويس

تمكن رجال الحماية المدنية بالسويس، من السيطرة على حريق شب في قطار ركاب خط السويس- الإسماعيلية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بشرية.وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سائق القطار يفيد وقوع حريق بعربة الجرار الخلفية، عقب عبور القطار محطة أبو حلب الفرعية، بالقرب قرية جنيفة بين الإسماعيلية والسويس.ودفع العميد سامح بسيم مدير إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وتم فصلها عن جسم القطار الذي استكمل رحلته الى الإسماعيلية.وكلف الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات إسعاف بالانتقال لموقع الحريق لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية حال وقوع إصابات.