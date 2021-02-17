اليونان تستعين بالجيش لرفع الدمار الناجم عن العواصف الثلجية

استدعت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، القوات المسلحة للمساعدة في رفع الدمار الواسع الذي تسببت به العواصف الثلجية في أنحاء البلاد وخاصة العاصمة أثينا.وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية أن العواصف تعد الأقوى التي تضرب البلاد منذ عشرين عاما، حسبما أفادت السلطات، وغطت البلاد بالثلوج وتسببت في انقطاع واسع النطاق لخدمات الكهرباء والمياه عن المواطنين.وعملت القوات المسلحة وقوات الإطفاء، اليوم، على رفع المئات من الأشجار التي سقطت بفعل العاصفة، ودمرت شبكات الكهرباء وقطعت الطرق، لافتة إلى أن أكثر من 800 شجرة سقطت بالعاصمة أثينا وحدها.وشهد الطقس تحسنا في اليونان، اليوم، إلا أن السلطات لا زالت تواجه تحدي رفع الدمار واستعادة الخدمات، فيما لا يزال خطر العواصف الثلجية قائما.