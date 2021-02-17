ألمانيا: 22% من المواطنين أصيبوا بسلالة كورونا البريطانية

قال وزير الصحة الألماني، يانس شابان، إن 22% من المواطنين أصيبوا بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الإصابات بهذه السلالة زادت كثيرا عما كانت عليه قبل أسبوعين.وقال شابان- خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، في برلين: "إن الطفرة الأكثر عدوى من فيروس كورونا، هي التي اكتشفت في بريطانيا، وتنتشر بسرعة في ألمانيا".وأضاف: "وفقا لبيانات جديدة من معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية وغير المعدية بألمانيا، فقد ارتفعت نسبة هذه الطفرة في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل بقليل من 6% إلى أكثر من 22% في غضون أسبوعين.. وعلينا أن نتوقع أن الطفرة المتحورة من الفيروس يمكن أن تصبح قريبا هى السائدة بالنسبة لنا أيضا".وأوضح أن حصة المتغير البريطاني تتضاعف كل أسبوع مع وجود 23 ألف اختبار إيجابي للطفرة البريطانية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه الطفرة سجلت في جنوب إفريقيا أيضا نسبة 1.5%.