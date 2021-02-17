كُلفتها 14 مليار جنيه.. مستفيدون من مبادرات الصحة يتحدثون لـ«الدستور»

منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح مقاليد الحكم، انصبّ جزء كبير من اهتمامه بالمجال الصحي كجزء من استراتيجية 2030، فوجه بتنظيم العديد من المبادرات الصحية التي جابت محافظات الجمهورية في الاتجاهات الأربع وقدمت الدعم الصحي لآلاف المصريين.بلغت كُلفة حزمة المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي في مجال الصحة العامة، التي تم إطلاقها في عام 2018، 14.2 مليار جنيه.. "الدستور" في السطور التالية حاورت بعض المستفيدين من هذه المبادرات.بدأت أولى المبادرات الصحية في 2015، عندما أعلن الرئيس الكشف عن المصابين بفيروس C، ووفر وقتها صندوق تحيا مصر العلاج لـ119 ألف مريض في العام الأول للمبادرة.لم تكن هذه المبادرة الوحيدة التي استهدفت من خلالها الدولة علاج المصابين بفيروس C، بل أطلقت في 2018 الحملة الأكبر لعلاج فيروس سي والأمراض السارية وهى حملة 100 مليون صحة، التي وقعت الكشف على ملايين المصريين ووفرت لهم العلاج المجاني.قال مصطفى يوسف، أحد المستفيدين من مبادرة 100 مليون صحة، لم أعلم بإصابتي بفيروس C إلا بعد توقيع الكشف على في المستشفى، موضحًا:"ذهبت إلى مقر المبادرة في محافظتي وقاموا بأخذ عينة دم وقياس وزني وطولي، وبعد ساعتين خرجت النتيجة بإصابتي بفيروس سي وتم تحويلي لعمل تحليل البي سي آر".وتابع "أنا موظف حكومي فتكفل التأمين الصحي بإجراء التحليل والعلاج لمدة ثلاثة أشهر ثم أجروا تحليل ثاني للتأكد من التعافي"، مؤكدًا أنه بدون الحملة لم أكن سأعلم بإصابتي بفيروس C وكان من الممكن أن يتفاقم الوضع، لذا فهى من أفضل المبادرات التي أطلقها الرئيس.مبادرة قوائم الانتظارقالت بثينة إبراهيم، امرأة خمسينية، إحدى المستفيدات من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار:"أصبت بمرض القلب منذ 8 سنوات، وأكد لي الطبيب وقتها ضرورة خضوعي لعملية قلب مفتوح لكن لم يكن متاح أمامي إجرائها في مستشفى خاصة أو الانتظار في قائمة ابلنتظار لشهور طويلة، وتابعت لكنني استيقظت في أحد الأيام بآلام شديدة في الصدر وبعد الكشف أكد لي الطبيب أهمية إجرائي للعملية.وتابعت"وقتها كان الرئيس السيسي قد أطلق مبادرة إلغاء قوائم الانتظار، وبدأت في الانتهاء من الأوراق المطلوبة والتي لم تتطلب مني سوى إسبوع وأجريت العملية.في 2018 أطلق الرئيس السيسي مبادرة إلغاء قوائم الانتظار في المستشفيات، وبلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها 334339 عملية حتى 24 ديسمبر 2019، وشملت عمليات قسطرة وجراحات القلب، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، بالإضافة إلى جراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، وكذا جراحات القساطر المخية، حسب تصريحات وزيرة الصحة.مبادرة صحة المرأةقالت سهر يوسف، إحدى المستفيدات من مبادرة صحة المرأة، لم أكن أهتم بالفحص الطبي إذ لم أشعر بأي أعراض مرضية، وورغم علمي بأهمية الفحص الدوري للسيدات لاكتشاف بعض الأمراض مبكرًا ومنها سرطان الثدي إلا أن الظروف كانت تحول دون ذلك.ّوتابعت "مع إطلاق مبادرة صحة المرأة ذهبت مع جاراتي لمقر الحملة التي طمأنتنا عن صحته ودربتنا على كيفية الكشف الذاتي على الثدي كل شهر.وأطلقت الصحة مبادرة صحة المرأة المصرية في يناير 2019، أطلق الرئيس مبادرة والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى، ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية.كان للأطفال نصيب كبير من اهتمام الحكومة بصحتهم من خلال إطلاق عدة مبادرات، ففي فبراير من العام الماضي تم إطلاق حملة الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، وتستهدف نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة."نور حياة"في العام نفسه، تم إطلاق مبادرة "نور حياة"، وتم خلالها توقيع الكشف على 599 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وتم تسليم 62 ألف و804 نظارات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي شملت 16 محافظة.وتهدف المبادرة إلى المكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" في خلال 3 أعوام لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية."الاعتلال الكلوي"مع بداية 2020، أعلنت وزارة الصحة إطلاق مبادرات جديدة، منها مبادرة رئـيس الجمهورية لاكـتشاف وعلاج الاعتلال الكُلوى، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن القصور الكلوى فى مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسب الفشل الكلوي وأسبابه على مستوى المحافظات، إضافة إلى عمل خريطة للقصور الكلوى فى المحافظات.