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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1400 إصابة و79 وفاة بكورونا في اليابان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:43 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
أ ش أ
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سجلت اليابان أكثر من 1400 إصابة جديدة و79 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن 607 مصابين بـ(كوفيد- 19) في حالة صحية حرجة.

وكانت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 378 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة هناك إلى 108 آلاف و337 حالة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 87 حالة.

وأطلقت اليابان، اليوم، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك قبل أقل من ستة أشهر على استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأوليمبية، وستكون البداية مع نحو 40 ألف شخص من العاملين في المجال الصحي سيتلقون اللقاح الذي تنتجه شركتا تصنيع الأدوية "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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