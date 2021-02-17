شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

شهدت محافظة بورسعيد، الأربعاء، سقوط أمطار بأحياء المحافظة صاحبها انخفاض في درجات الحرارة مع سرعة في حركة الرياح.وظهر قوس قزح في المجرى الملاحي لقناة السويس والمدينة الساحلية في الوقت الذي انتظم العمل في كوبري النصر العائم الواصل بين ضفتي القناة وبحركة المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد، بينما انتظمت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسجلت دخول وخروج 20 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين.وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتين حاويات ومن المنتظر استقبال 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، كما يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.