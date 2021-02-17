رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:23 م
قوس قزح يزين المجرى
قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
شهدت محافظة بورسعيد، الأربعاء، سقوط أمطار بأحياء المحافظة صاحبها انخفاض في درجات الحرارة مع سرعة في حركة الرياح.

وظهر قوس قزح في المجرى الملاحي لقناة السويس والمدينة الساحلية في الوقت الذي انتظم العمل في كوبري النصر العائم الواصل بين ضفتي القناة وبحركة المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد، بينما انتظمت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسجلت دخول وخروج 20 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتين حاويات ومن المنتظر استقبال 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، كما يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

موضوعات متعلقة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حالة أحمد دومة الصحية

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

الاحتفال بـ«سبعينية» سمير الفيل في ثقافة دمياط

نادي أدب السويس يناقش ديوان «غواية القصيدة»

القوافل الثقافية تصل قرية أم كلثوم بالدقهلية

«فارس وأمير الحواديت» عرض مسرحي للطفل بثقافة المنيا