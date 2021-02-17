تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية جنيفة في السويس (فيديو)

نظمت مديرية الصحة بالسويس، قافلة علاجية مجانية، بمركز شباب جنيفة استهدفت سكان قرية جنيفة بطريق السويس ـ الإسماعيلية.وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور أحمد البرعي، إن القافلة تخدم أكثر من 13000 نسمة، مضيفا أن المديرية تطلق قافلتين شهريا تستهدف المناطق الأولى بالرعاية مثل القرى البعيدة عن المستشفيات الموجودة بوسط المدينة.وأشار البرعي إلى أن التأمين الصحي الشامل سوف يغطي مثل تلك القرى، حيث يفصل قرية جنيفة عن السويس أكثر من 40 كيلو متر ويفصلها عن محافظة الإسماعيلية 55 كيلو متر.وقالت منسقة القوافل العلاجية بمحافظة السويس الدكتورة عفاف عبد الفتاح، إن القافلة توقع الكشف على الحالات اليوم وغدا وتضم عددا من العيادات المتنقلة، تغطي مختلف التخصصات مثل الأمراض الباطنة والأطفال وأمراض النساء والجراحة والأمراض الصدرية.وأشارت إلى أن القافلة تضم سيارتين مجهزتين لإجراء الفحوصات الطبية مثل التحاليل والأشعة مجانًا، وسيارة تحتوي على صيدلية تصرف العلاج مجانا، مع إمكانية تحويل الحالات للمستشفيات أو تحويلها لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.