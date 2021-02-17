المتحدة: تقرير الـ«تفويت» خطأ فردى وكل التقدير للإسماعيلى والزمالك

صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن إدارة المتابعة على القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقريرا عاجلا عن خطأ تحريري تم رصده على قناة "أون تايم سبورتس" يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

وبعرض هذا التقرير على إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة.

وأكد صالح اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ حتى وإن كان فرديا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي ونادي الزمالك.

وأكد أن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية و تنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية.