رئيس مدينة مطاي يتفقد توسعات محطة مياه علي باشا (صور)

تفقد اليوم رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، موقع توسعة محطة مياه علي باشا على مساحة تزيد على 4 أفدنة والتي ستعمل على زيادة ضخ المياه وذلك ضمن مشروعات المحافظة والمقدر الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرا.وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه بناء على تعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة المشروعات بالمراكز، قام اليوم يرافقه علي محمد كويس نائب رئيس المركز والمدينة بجولة تفقدية لموقع توسعات محطة مياه علي باشا بمركز مطاي لمتابعة أعمال الشركة المنفذة.وأوضح رئيس المركز أن هذه التوسعات ستزيد من قدرة ضخ المياه إلى حوالي 24 متر مكعب باليوم بطاقة 400 لث في مدة لا تزيد عن 18 شهرا من بدء الاعمال مشيرا إلي أن التوسعات ستكون علي مساحة مجاورة لمحطة المياة الرئيسية قدرها أربعة أفدنه وقيراط بإجمالي 16 ألف و700 متر مربع وبتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.