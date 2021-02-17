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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.22%

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:13 م
بورصة بيروت
بورصة بيروت
وكالات
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أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.22%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 672.44 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128 ألفا و398 سهما، بقيمة مليونين و458 ألفا و43 دولارا، نُفّذت من خلال 35 صفقة.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و872 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و857 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.

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