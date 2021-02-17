رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:04 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
رغدة محمد
طباعة

يهتم الكثير من المواطنين بخطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي التي طرحتها وزارة الإسكان في نوفمبر الماضي بالإعلان الـ14 لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


طرق الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

 

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير عدة طرق للاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين ومنها تليفونيا أو عبر صفحة وزارة الإسكان أو الموقع الرسمي لوزارة الاسكان الاجتماعي.

 

أولا: يمكن الاستعلام تليفونيا عبر الارقام  5777، 1188، أو الاتصال من الأراضي عن طريق 090071117.

ثانيا: توفر صفحة وزارة الاسكان الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خدمة الرد علي المواطنين على مدار الساعة ويمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.


أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات


ثالثا: يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الاسكان من خلال هذا الرابط.

يتم تسجيل الدخول عبر إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم، وكلمة السر.

ثم الضغط على كلمة استعلام اسفل الصفحة


موعد  نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان  الـ 14


وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن خدمة معرفة موقف الطلب من خلال الرسائل لا تنطبق على المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مضيفه أن ذلك نظرًا لكون الطلبات في مرحلة الفرز حاليًا، وبعد انتهاء هذه المرحلة يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقف طلبهم عبر خدمة SMS.

 

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021


وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن بدء فرز ملفات العملاء المتقدمين على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بهدف التحقق من انطباق الشروط على المتقدمين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم.

 

وبمجرد الانتهاء من الفرز سيتم الإعلان عن نتائجه، على أن يتم إتاحة فرصة للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتقديم طلبات التظلم من نتيجة الفرز، حيث سيتم الإعلان في حينه عن فترة وطريقة تقديم طلبات التظلم.


علمًا أن العملاء المنطبق عليهم الشروط فقط سيتمكنوا من سداد الدفعات الربع سنوية بدايةً من الأول من أبريل ٢٠٢١.​

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)

حفل تكريم للفائزين في المسابقة الأدبية بالمنيا

استمرار فعاليات ورشة «الصحافة الإليكترونية» بقصور الثقافة

الجامعة الأمريكية تستضيف العرض المسرحي YOU W-ANA TOO