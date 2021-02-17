كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يهتم الكثير من المواطنين بخطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي التي طرحتها وزارة الإسكان في نوفمبر الماضي بالإعلان الـ14 لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





طرق الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير عدة طرق للاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين ومنها تليفونيا أو عبر صفحة وزارة الإسكان أو الموقع الرسمي لوزارة الاسكان الاجتماعي.

أولا: يمكن الاستعلام تليفونيا عبر الارقام 5777، 1188، أو الاتصال من الأراضي عن طريق 090071117.

ثانيا: توفر صفحة وزارة الاسكان الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خدمة الرد علي المواطنين على مدار الساعة ويمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.









ثالثا: يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الاسكان من خلال هذا الرابط .

يتم تسجيل الدخول عبر إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم، وكلمة السر.

ثم الضغط على كلمة استعلام اسفل الصفحة





موعد نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14





وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن خدمة معرفة موقف الطلب من خلال الرسائل لا تنطبق على المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مضيفه أن ذلك نظرًا لكون الطلبات في مرحلة الفرز حاليًا، وبعد انتهاء هذه المرحلة يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقف طلبهم عبر خدمة SMS.





وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن بدء فرز ملفات العملاء المتقدمين على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بهدف التحقق من انطباق الشروط على المتقدمين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم.

وبمجرد الانتهاء من الفرز سيتم الإعلان عن نتائجه، على أن يتم إتاحة فرصة للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتقديم طلبات التظلم من نتيجة الفرز، حيث سيتم الإعلان في حينه عن فترة وطريقة تقديم طلبات التظلم.





علمًا أن العملاء المنطبق عليهم الشروط فقط سيتمكنوا من سداد الدفعات الربع سنوية بدايةً من الأول من أبريل ٢٠٢١.​