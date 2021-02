الجامعة الأمريكية تستضيف العرض المسرحي YOU W-ANA TOO

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير، بالتعاون مع مركز التحرير الثقافي العرض المسرحي YOU W -ANA TOO بمقر الحرم الجامعي في الخامسة مساء يومي 30 و31 مارس المقبل.YOU W-ANA TOO هى مسرحية أصلية كتبت باللغتين العربية والإنجليزية من قبل شباب وشابات مصريين تستكشف قضية التحرش الجنسي من زوايا متعددة: الأسرة والأزواج، المتفرج، الضحية والجاني، الذكر والأنثى، القوة والعجز.W-ANA TOO عبارة عن 5 مسرحيات قصيرة أصلية يتم إجراؤها في الهواء الطلق بـ 5 مواقع مختلفة حول حرم التحرير تشاهدها مجموعات صغيرة من الجماهير من 10 إلى 15 شخصًا مسرحية (مقنعة) ثم تتبع مرشدًا إلى الموقع الخارجي لمشاهدة المسرحية التالية بهذه الطريقة.