استمرار أعمال البحث عن عمال «اللانش الغارق» في بورسعيد

تكثف هيئة قناة السويس بالتنسيق مع القوات البحرية والإنقاذ النهري من جهودها لمحاولة العثور على عمال اللانش الغارق المفقودين حتى الآن داخل مياه البحر المتوسط رغم سوء الأحوال الجوية المتزامنة مع نوة الشمس الصغرى.يذكر أنه خرج "لانش إبراهيم رجب"، مساء أمس، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرود إلى سفينة بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، وذلك لتوصيل عدد من الطرود إلى إحدى السفن، إلا أن اللانش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.واستقبلت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ويعمل بـ" لانش" أحد التوكيلات الملاحية، وذلك عقب نجاح جهود انتشال جثته من المياه، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ4 الآخرين.