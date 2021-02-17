استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بمطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار رفع وإزالة تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بالطرق الدولي بمدخل المدينة والحارة البطيئة وعلم الروم من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأضاف أن العمل متواصل منذ أمس ولمدة 48 ساعة لضمان سرعة رفع وازالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه بمجلس المدينة بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية وشارع 15، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار.وأكد جاب الله، على جهود رجال إدارة تحسين البيئة مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز والطريق الدولي على مدار اليوم بمعدات الشفط وسيارات الكسح والوحدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار، لافتا إلى أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 0464935266.