بورصة باكستان تغلق على تراجع بنسبة 0.21%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، الأربعاء، جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.21% أي ما يعادل 99.81 نقطة، وأقفل عند مستوى 46768 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 223.131.816 سهمًا، تم تداولها على أسهم 375 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 175 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 184 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.