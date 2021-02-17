رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 9084.31 نقطة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:07 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
طباعة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضًا 17.65 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 485 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 570 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسلاك، ومسك، ومجموعة الحكير، والكابلات السعودية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بحر العرب، والفخارية، والمصافي، وجازادكو، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابتكو، والكابلات السعودية، وكيمانول، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبحر العرب، والمصافي، وتبوك الزراعية، وجاكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1277.81 نقطة ليقفل عند مستوى 27866.66 نقطة، وبتداولات بلغت 112 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تقاسمتها 1857 صفقة.

موضوعات متعلقة

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
المزيد

الثقافة

«الثقافي الفرنسي» يفتح باب التقديم لبرامج POLYTECH

الثقافي الفرنسي يعلن فتح باب الترشح لمنحة رفاعة الطهطاوي

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ