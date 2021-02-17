الأمم المتحدة تدعو إلى وضع خطة عالمية للتلقيح ضد كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، مجموعة العشرين إلى وضع "خطة عالمية للتلقيح" لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.وقال إن "العالم بحاجة ماسة إلى خطة عالمية للتلقيح تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة".