بريطانيا تحذر من سلالة جديدة لفيروس كورونا

حدد العلماء نوعًا جديدًا آخر من فيروس كورونا في المملكة المتحدة والذي يحتمل أن يكون مقلقًا للطفرات الأخيرة.ووفقًا لما ذكره موقع "sky"، أوضح العلماء أن السلالة الجديدة تحتوى على تغيير جيني يسمى "E484K" والذى يعتبر أخطر السلالات لفيروس كورونا.وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إنه لا يوجد دليل على أن الطفرات في المتغير الجديد تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو يسبب مرضًا شديدًا.وأظهرت الدراسات المعملية أن الفيروسات التي تحمل طفرة "E484K" يمكنها الهروب من الدفاعات البشرية، مما يجعلها أكثر كفاءة أمام الجهاز المناعى.وأوضح الخبراء أن المتغير لديه تغييرات في مادته الجينية تجعله مشابهًا لسلالة "كينت"، وهو الفيروس الأكثر إنتشارًا في المملكة المتحدة.وأشار الباحثون، إلى أن على الدول الإغلاق مجددًا لتجنب مخاطر السلالات الجديدة، مع إتباع الإجراءت الإحترازية.